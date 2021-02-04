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Balıkesir'de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheliyi yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheliyi yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde yaptığı 7 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan 12 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken, yapılan aramalarda; 146,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 113 adet sentetik ecza hap, 12,54 gram metamfetamin ve 1,30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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