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Balıkesir'de 12 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptığı 9 ayrı operasyonda 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, mahkemeye sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptığı 9 ayrı operasyonda 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, mahkemeye sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri il merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde 12 şüpheli şahsı yakalarken, 3 şüpheli şahıs sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı ve 9 şahıs serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 7,14 gram metamfetamin, 111 adet sentetik ecza hap, 7,86 gram bonzai, 10,50 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 20 TL ele geçirildi.

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