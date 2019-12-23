Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada, aralarında Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan toplam 13 şahsın için Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerinde de şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.