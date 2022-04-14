Balıkesir'de 1300 yıldır ürün veren ağaç, görenleri şaşırtıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hasan Ustabaşı'na ait bahçesindeki bin 300 yıllık zeytin ağacının hala ürün vermesi gören ve duyanları şaşırtmaya devam ediyor.

Zeytin ağacının ölümsüz olduğunu anlatan 80 yaşındaki Ustabaşı, yaşlı ağaç ile sohbet ettiğini söyledi. Almanya'da 50 yıl çalıştıktan sonra Burhaniye'ye yerleşen Hasan Ustabaşı'na ait bahçedeki yaklaşık bin 300 yıllık zeytin ağacı büyük ilgi gördü. Zeytin ağaçlarına çok iyi baktığını anlatan 4 çocuk babası Hasan Ustabaşı, “Aslen Trabzonluyum. 50 yıl Almanya'da çalıştıktan sonra 12 yıl önce kesin dönüş yaptım ve bu bahçeyi satın aldım. 15 dekarlık bahçemde çok yaşlı ağaçlar vardı. Boş alanlara yeni zeytin fidanları diktim. Balıkesir'den bahçemi ziyarete gelen uzmanlar bu ağacın yaklaşık bin 300 yıllık olduğunu söylediler. Ben bütün ağaçlarıma çok iyi bakıyorum. Ancak, bu ağaç benim için çok daha önemli. Bahçeme gelenler bununla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bende boş zamanlarımda bu ağaçla konuşuyorum 13 asırda nelere şahit olduğunu düşünüyorum. Bahçemde zeytinin yanında değişik meyve ağaçları da var. Hepsine çok iyi bakıyorum. Bu yaşlı ağacım da benimle beraber hayata tutunmaya ve hala meyve vermeye devam ediyor” dedi.