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Balıkesir'de 136 gram toz esrar ele geçirildi

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan müşterek uyuşturucu operasyonunda 136 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyona Narkotik Köpeği 'Eko' da destek verdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Edremit NSM Grup Amirliği görevlileri Burhaniye ilçesinde müşterek yaptıkları çalışma doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüpheli M.E.'nin ikametine operasyon yapıldı. M.E.'nin evinde yapılan aramada 33 adet kilitli poşet içerisinde toplam 136 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 360 TL para ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltı yapıldı ve hakkında işlem yapıldı.

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