Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.