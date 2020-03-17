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Balıkesir'de 14 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 14 kişiyi Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.

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