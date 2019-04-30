Balıkesir'de 149 kilo tütün ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 'Türkiye Duman Uygulaması' yaptı. Jandarmanın yaptığı uygulamada 149 kilo tütün, 4 bin 200 dolu makaron ve 27 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 88 ekip ve 383 personelin katılımı ile Balıkesir il genelinde 'Türkiye Duman Uygulaması' yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada 848 Tekel bayisi, büfe ve bakkalı denetledi. Denetlemeler sırasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 48 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. Uygulama sırasında 3 işyerine 3 bin 547 lira idari para cezası uygulanırken, 149 kilo tütün, 4 bin 200 dolu makaron ve 27 bin 600 boş makaron ele geçirildi. Uygulamada trafikte arama kaydı bulunan 1 araç ele geçirilerek yediemin otoparkına teslim edildi. Ayrıca Almanya plakalı ülkede yasal kalma süresini geçirmiş araç yakalanarak, Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.