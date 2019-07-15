Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitlerine Mevlid-i Şerif okundu

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Alacamescit Caminde öğlen namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutularak vatandaşlara pilav ve ayran hayrı yapıldı.

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Alacamescit Camiinde öğle namazı öncesi 15 Temmuz'da şehit düşerek şahadet şerbeti için vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası okutuldu. Namaz sonrası ise vatandaşlara ayran ve pilav hayrında bulunuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlara pialv dağıttı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümünde olunduğunu hatırlatarak “Demokrasimize, cumhuriyetimize sahip çıkan bir şehirdeyiz. O gece bütün Balıkesirli hemşerilerimin hainlere karşı çıkmıştı, toplanmış seslerini duyurmuşlardı. Tıpkı Alacamescit'te toplanıp Kurtuluş Savaşının ilk harekatını başlatan Balıkesirliler gibi. Onların torunları da Kocaseyitin torunlarıda Kuva-yi Milliye ruhunu başlatan insanların torunları da aynı şekilde devletine, milletine, cumhuriyetine demokrasisine sahip çıkmıya devam ediyor. Bu ülke bu vatan bizim dolayısıyla biz bu ülkede ilelebet inşallah kıyamate kadar var olacağız. Bayrağımızla ezanımızla Türkiye Cumhuriyeti varlığını devam ettirecek. Balıkesirli'de kendisine yakışanı yapmaya devam edecek”dedi.