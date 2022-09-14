Balıkesir'de 163 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 163 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 38'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 112 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 38'i tutuklandı. Yapılan aramalarda;17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 184 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet kartuş, 6 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 326 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 57 kök kenevir, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 113 bin adet dolu makaron, 120 kilo tütün,1 adet sigara sarma makinası, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 49 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 23 şüpheli şahıs yakalandı.