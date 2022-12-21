Balıkesir'de 17 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de asayiş polislerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.