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Balıkesir'de 17 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 17 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 8 ayrı çalışmada 17 şüpheliyi yakaladı. Uyuşturucu madde ile yakalananlardan 1'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.02.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Gönen, Burhaniye, Edremit İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklanırken, yakalanan 16 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 138 adet sentetik ecza hap, 12,50 gram esrar, 1,16 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2,50 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan (payp) aparat ele geçirildi.

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