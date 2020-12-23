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Balıkesir'de 18 uyuşturucu şüphelisi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 13 ayrı uyuşturucu operasyonunda 18 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 13 çalışmada 18 şahıs yakalanırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 48,78 gram metamfetamin, 0,75 gram sentetik kannabinoid, 91 adet sentetik ecza hap, 18,87 gram esrar, 0,35 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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