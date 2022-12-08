Balıkesir'de 19 bin öğrenci ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor

Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek imkanından faydalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına hayata geçirdiği sosyal politikalarla, öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda destek öğrencilere sunuluyor. Bakanlığın yürüttüğü tüm çalışmaların başarılı bir şekilde uygulandığı Balıkesir'de ise ücretsiz yemek imkânından 19 bin 573 öğrenci faydalanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Bakanlığımız, hayata geçirdiği sosyal politikalar ile öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmaya ve sunulan hizmetleri iyileştirmeye devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen bu çalışmalar ilimizde de başarılı bir şekilde uygulanıyor. İlimizde temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere toplamda 19 bin 573 öğrencimize ücretsiz yemek desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.