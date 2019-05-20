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Balıkesir'de 19 Mayıs'ta Pamela coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Balıkesir’de Pamela coşkusu yaşandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Balıkesir'de Pamela coşkusu yaşandı.


Tren garı önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi üzerinden Atatürk anıtına yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş, Atatürk Anıtında sona erdi. Anıt'ta saygı duruşu ve istiklal marşı okunduktan sonra kutlamalar, saat 22:30'da Kuvayi Milliye meydanındaki Pamela konseri ile devam etti.


Ünlü sanatçı Pamela sevilen şarkılarıyla hayranlarını coştururken konserin başında CHP Milletvekilleri ve İl Başkanı Serkan Sarı ile birlikte İzmir marşını söylediler.

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