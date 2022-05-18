Balıkesir'de, 19 okulda yıl boyu hazırlanan ürünler sergilendi

Ören Mahallesi Meydanında hazırlanan sergiler büyük ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte, 19 okuldaki yıl boyunca hazırlanan resimlerden ahşap çalışmalarına kadar yüzlerce ürün görücüye çıktı. Sergileri, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İyi Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, sergilerde 19 okulda üretilen eserlerin yer aldığını anlatırken, “ Okullarda yıl boyun üretilen eserler burada sergileniyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için bu tür organizasyonlar yararlı olmaktadır” dedi. Öğrencileri tebrik eden Kaymakam İlyas Memiş de, “ Okullarımızda görsel sanatlar alanında öğrencilerimizin ortaya koymuş olduğu çalışmalar bu gün Ören Meydanında görücüye çıktı. Bunları değerli vatandaşlarımızla,, halkımızla paylaşıyoruz. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen Milli Eğitim Müdürümüze, Okul Müdürlerimize, Öğretmenlerimize ve bu çalışmalarda büyük başarı gösteren kabiliyetlerini marifetlerini ortaya koyan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Kurdele kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile diğer katılımcılar tarafından kesilirken, sergiler gezildi. Sergileri teker teker ezen Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğrencileri kutladı.