Balıkesir'de 19 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı çalışmada 19 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Edremit, Ayvalık, Manyas, Sındırgı, Gönen, Susurluk ve Gömeç ilçelerinde 3 Mart günü çalışma yaptı. Yapılan 10 ayrı çalışmada 19 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. 15 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 13,21 gram metamfetamin, 14,10 gram sentetik kannabinoid bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 870 TL, uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen 2 adet cam aparat ele geçirildi.