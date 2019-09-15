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Balıkesir'de 195 kilo kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi

Bursa’dan Balıkesir’e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.

Bursa'dan Balıkesir'e kaçak tütün ve sigara malzemesi getiren araca jandarmanın düzenlediği operasyonda, 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bilgi üzerine Balıkesir-Bursa karayolunda S.T. isimli şahsın kullandığı minibüsü takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 195 kilogram kaçak tütün ve 37 bin adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ve makarona el konulurken, S.T. hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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