Balıkesir'de 2 bin 298 sanayi işletmesine uyarı

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Sicil Belgesi olan sanayicilerin yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan 2019'e kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne online olarak bildirmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, il genelindeki sanayi yapısıyla ilgili açıklamalarda bulunarak 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ile ilgili sanayi kuruluşlarını uyardı. Aşuk, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununda tarif edilen sanayi işletmesi tanımına uygun olan bütün işletmelerin, Bakanlık sanayi siciline kayıt olmalarının gerektiğini ifade ederek, il genelinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı 2 bin 298 sanayi işletmesi bulunduğunu açıkladı. Aşuk, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlık sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, her yılın ilk dört ayı içinde 30 Nisan'a kadar bir önceki yıla ait üretim süreci bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerinin, sanayi sicil sistemine https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinden işlenmesini sağlamakla yükümlü olduklarını belirtti. İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Bakanlık sistemine Yıllık İşletme Cetveli girişlerini yasal süresi içinde gerçekleştirmeyen işletmelere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği İdari Para Cezası uygulama zorunluluğu olduğunu bildirdi. İşletmelerin cezai yaptırım ile karşılaşmamaları için son günü beklemeden müracaatlarını gerçekleştirmeleri konusunda özellikle hatırlatmada bulunan Aşuk, konu ile ilgili olarak işletmelere her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.