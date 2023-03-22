Balıkesir'de 2 bin fidan vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Balıkesir'de Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidanı dağıtımı yapıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası münasebetiyle Toplu Taşıma Merkezinde 2 bin adet defne, fıstık çamı, mavi ve kara servi fidanı dağıtımı yapıldı. Ücretsiz dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran yaptığı açıklamada, “Orman haftasında, Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile haftanın anlam ve önemine dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız orman sevgisi aşılayabilmek, Balıkesir'in yeşilini koruyup, doğal alanlarının daha da artmasını sağlayabilmektir” dedi.

Ücretsiz dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.