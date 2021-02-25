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Balıkesir'de 2 bin yıllık mezar stelini satamadan yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri Altıeylül ilçesinde yaptıkları tarihi eser operasyonunda değeri 1 milyon lira olan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar stelini ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri Altıeylül ilçesinde yaptıkları tarihi eser operasyonunda değeri 1 milyon lira olan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar stelini ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet” suçunun önlenmesine yönelik Balıkesir il merkezine bağlı Altıeylül ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 24.02.2021 tarihinde 1 şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet tahmini değeri 1 milyon TL olan 2000 yıllık Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.


Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

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