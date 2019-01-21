Balıkesir'de 2 okul OHSAS TS 18001 belgesi aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan okullarda iş sağlığı ve güvenliği sertifikası almaya hak kazanan 37 okuldan 2 tanesi Balıkesir'den çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alan Karesi Süeybe Karakuş Anaokulu ile İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi'ne sertifikaları Ankara'da Bakanlar Ziya Selçuk ve Zehra Zümrüt Selçuk tarafından okul müdürlerine takdim edildi.

Ankara'da düzenlenen törenle sertifikalarını alan Karesi Süeybe Karakuş Anaokulu ile İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi müdürleri, İş Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü ve İSG İlçe Büro Yöneticileriyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret ederek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında aldıkları sertifikaları takdim ettiler.

Müdür Yıldız, “OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye genelindeki 37 okuldan 2 tanesinin Balıkesir'den olması bizim için çok büyük bir gurur. Bize yaşatmış olduğunuz bu gurur için teşekkür ediyorum. Alında iş sağlığı ve güvenliği açısından belki de en önemli mesleklerden birini icra ediyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin öğrenme ortamlarındaki sağlığı ve güvenliği hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu. Hem Bakanlık hem de Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında geçmişe nazaran çok iyi bir noktadayız. Daha da iyi bir noktaya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.