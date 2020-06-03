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Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Balıkesir’de polis il genelinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.

Balıkesir'de polis il genelinde uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanarak adli makamlara sevkedilen 10 kişiden 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde 10 kişi yakalandı. 0.46 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet faturasız kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonlarda emniyette sorguları tamamlanan 2 kişi Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

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