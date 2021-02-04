Balıkesir'de 20 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı asayiş ve güvenlik uygulamalarında 20 aranan şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ve 12 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 03.02.2021 tarihinde yapılan çalışma ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız Ateşli Silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.