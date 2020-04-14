Balıkesir'de 20 günde 4 bin 111 test yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde 20 günde 4 bin 111 test yapıldı. Balıkesir Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin testleri yapılarak Sağlık Müdürlüğü'ne büyük destek sağlanıyor.

Türkiye'de bakanlık tarafından yetkisi verilen 44 ildeki 73 merkezden birisi de Balıkesir'de bulunuyor. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde 24 Mart 2020'de açılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkisi verilen Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 20 günde 4 bin 111 test yapıldı. 2'si profesör olmak üzere 10 personelin görev aldığı laboratuvarda Balıkesir ve Çanakkale il genelinden gelen numuneler değerlendirilirken, personeller baş döndürücü bir tempoda çalışarak 20 günde 4 bin 111 testi değerlendirmeye aldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, pandemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederken, sağlık müdürlüğü ile cihaz ve ekipman konusunda ortak hareket ettiklerini söyledi. Rektör Kuş, dünyada pandemi olarak yaşanan covid-19 ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın Balıkesir Üniversitesi Hastanesi laboratuvarına yetki vermesinin ise bilimsel anlamda önemli konu olduğunu kaydetti.