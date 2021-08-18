Balıkesir'de 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada izinsiz dikilen 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Burhaniye İlçesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen kişinin kenevir ekimi yaptığı alanda yapılan aramada; ikiyüz kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.