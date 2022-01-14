Balıkesir'de 2021 yılında 34 bin 341 konut satıldı

Balıkesir'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında 34 bin 341 konut satıldı.

TÜİK' den alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 yılında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak, 1 milyon 491 bin 856 oldu. Konut satışlarında 2021 yılında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve 18,5 pay ile Ankara ve 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de 2021 yılında konut satışları 34 bin 341 konut satılırken, Çanakkale'de de 12 bin 236 konut satıldı."