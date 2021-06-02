Balıkesir'de 2021 yılının ilk Mavi Bayrakları yine Engürü Sitesi'ne çekildi

Balıkesir genelinde 2021 yılına ait ilk mavi bayrak Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi'nde bir kez daha göndere çekildi.

Uluslararası alandaki en prestijli plaj statüsü olan Mavi Bayrak'ı 2013 yılından itibaren gururla dalgalandıran Engürü Sitesi Palmiye ve Batı Plajları'nın bu yıl da geleneği bozmayarak tüm kriterleri yerine getirip A+ ile Mavi Bayrak'ı almaya hak kazanması, ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Mavi Bayrak plaj kriterlerinden en önemlisi olan, test ve takibinin Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı deniz suyu analiz sonuçlarının, olabilecek en iyi değerlerde çıkmasının hem bölge sakinlerini hem de pandemi sürecinden bunalıp tatilini Ayvalık'ta değerlendirmeyi tercih edenleri ziyadesiyle memnun ettiği öğrenildi.

Balıkesir genelinde 36 mavi bayraklı plaj arasında 9 yıldan bu yana kesintisiz olarak kriterleri eksiksiz olarak yerine getirmesi nedeniyle bu alanda farklı ve anlamlı bir rekoru elinde bulunduran Engürü Sitesi'nin bünyesindeki iki plaja bu yılın ilk Mavi Bayrakları'nın göndere çekilmesi pandemi önlemleri sebebiyle ufak bir törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş'ın da katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Engürü Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özden, temiz çevre ve temiz denizin herkesin hayali olduğunun altını çizerek, “Sitemiz uzun yıllardır bu ideali gerçeğe dönüştürmek için gerekli olan adımları atmaya gayret ediyor ve etmeye devam edecek. Bilindiği üzere Mavi Bayrak kriterlerinin en önemlisi deniz suyu temizliğinin sağlanması ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Bu hususta bizlere büyük katkılarda bulunan TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş başta olmak üzere yerel yönetimin ve kurumlarımızın hakkını teslim etmek gerekir. Çünkü bu başarı hepimizindir” dedi.

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş ise yaptığı konuşmada, Engürü Sitesi'nin 9 yıldan bu yana aralıksız olarak Mavi Bayrak kriterlerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini vurgulayarak, “Engürü sitesi plajları temizlik başta olmak üzere tüm kriterleri yerine getirme noktasındaki istikrarlı başarısıyla apayrı bir öneme sahiptir. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, 2021 yılı yaz sezonu itibariyle Türkiye sahip olduğu 519 plaj ile dünya genelinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada gelmektedir. Balıkesir ise; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'ın ardından bu yıl 36 plaj ile beşinci sırada yer almaktadır. Balıkesir'de bu yıl Mavi Bayrak'ı gönderine çeken ilk yerler Engürü Sitesi'nin iki plajı olmuştur. Mavi Bayraklı bir plaj için en önemli unsurlardan bir tanesi bayrağın devamlılığıdır. Engürü Sitesi, ilk defa 2013 yılında almaya hak kazandığı bayrağı kesintisiz olarak 9 yıldır dalgalandırarak bölgede çok önemli bir başarıya imza atmıştır.” diye konuştu.