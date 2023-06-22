İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de 208 personelle 'Huzur' operasyonu

Balıkesir polis ekipleri 208 personelle il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 2 bin 50 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir polis ekipleri 208 personelle il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 2 bin 50 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla "Suçların önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik Umuma açık yerlerde 73 ekip 208 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 2 bin 50 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 438 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri bin 763 araç denetlendi ve 188 araç sürücüsüne toplam 390 bin 759 TL idari para cezası uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

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