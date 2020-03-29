Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 21 bin 591 kişi sorgulanırken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 21 şahıs gözaltına alındı.