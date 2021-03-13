Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 ayrı operasyonda 21 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 12.03.2021 tarihinde yapılan 10 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi ve Sındırgı İlçelerinde 21 şahıs yakalanırken, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 18 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 27,57 gram metamfetamin, 2,60 gram bonzai, 88,70 gram esrar, 16 adet sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.