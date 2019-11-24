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Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalanırken 6 silah da ele geçirdi

Balıkesir’de emniyet güçleri yaptığı uygulamada 212 aranan şahsı yakalarken, 6 adet silah ile 213 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de emniyet güçleri yaptığı uygulamada 212 aranan şahsı yakalarken, 6 adet silah ile 213 adet fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, yaptığı operasyonda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere Balıkesir İl Merkezinde 9, Edremit ilçesinde 5, Ayvalık ilçesinde 4, Burhaniye ilçesinde 1, Gömeç ilçesinde 1, Gönen ilçesinde 1 olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 21 kişiyi gözaltına alındı. Ayrıca 6 adet silah ile 213 adet fişek ele geçirdi.

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