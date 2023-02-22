Balıkesir'de 228 şüpheliden 81'i tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 228 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 228 şüpheli veya aranan şahıslar gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 22 adet ruhsatsız tabanca ve 162 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 27 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet fişek, 565 gram esrar maddesi, 526 gram metamfetamin maddesi, 232 adet sentetik ecza hap, 79 gram eroin maddesi, 4 adet ecstasy hap, 1 adet captagon hap, 4 adet hassas terazi, 55 bin adet içi tütün dolu makaron ele geçirildi.