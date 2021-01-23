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Balıkesir'de 23 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 ateşli silah ve 4 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 23 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 4 adet kartuş ve 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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