Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu başladı

Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından; 20 Nisan Cumartesi günü Sındırgı'da, 21 Nisan Pazar günü Dursunbey'de ve 22 Nisan Pazartesi günü İvrindi'de çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. “23 Nisan Çocuk Şenliği” adı altında gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösteren minikler; sihirbaz, buble show, tek teker bisiklet, tahta bacak, jonglör, mini disco ve dans gösterilerini ilgiyle izledi. Danslara hep birlikte eşlik eden çocuklara, gösteri sonunda balonlar dağıtıldı. Etkinlik alanına kurulan şişme oyuncaklarda oyunlara devam eden çocuklar doyasıya eğlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; miniklere patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri; 24-26 Nisan günleri arasında çeşitli gösteriler ve söyleşilerle Avlu Kongre Merkezi'nde devam edecek.