Balıkesir'de 24 aranan şahıstan 13'ü tutuklandı

Balıkesir'de asayiş polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 64 adet kartuş ele geçirildi.