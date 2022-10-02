İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de 25 aranan şahıstan 5'i tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5’i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Karesi, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 37 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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