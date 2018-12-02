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Balıkesir'de 26 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi

Balıkesir’de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 26 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Balıkesir'de polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 26 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi'nde kaçak makaron satıldığı istihbaratı üzerine polis, U.K.'nın iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 26 bin 200 adet sahte bandrollü kaçak makaron ele geçirildi. Olaylı ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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