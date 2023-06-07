İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de 27 aranan şahıstan 14'ünü tutukladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

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