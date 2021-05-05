Balıkesir'de 29 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 29 şahsa gözaltı yapılırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Erdek, Havran, Manyas ve Marmara ilçelerinde 04 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 04.05.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Bandırma İlçesinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 8 adet sentetik ecza hap, 3,69 gram metamfetamin, 5,61 gram reçine esrar, 5,87 gram hint keneviri tohumu, 6 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde 04.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 1 adet Akrep ruhsatsız ateşli silah, 1 adet pompalı tabir edilen ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet kartuş ele geçirildi.