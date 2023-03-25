Balıkesir'de 29 şüpheliye operasyon

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda: 3 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 783 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.