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Balıkesir'de 2.Amatör'ün Kaderi Belli Oldu

TFF Amatör İşler Müdürlüğü Tertip Komitesi Kararını Onayladı.

Alınan karara göre Merkez A grubunda Esnafspor, Köylüköyü, Merkez B grubunda Ergamaspor, Ovaköyspor ve Yıldızspor, Merkez C grubunda ise Osmaniyespor, Karaman 1071 ve Pınarspor'un üst liglere çıkarılmasına karar verildi.


Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2019-2020 Futbol Sezonu 2.Amatör Küme Müsabakalarının 1.devreleri tamamlanmış olup,pandemi nedeniyle 2.devresi oynatılamamıştır.İl Tertip Komitesi 08.06.2020 tarihinde toplanarak aşağıda belirtilen 2.Küme kulüplerinin bir üst lige alınmasını kararlaştırıp,TFF Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilmişti.24 06.2020 tarihinde toplanan TFF Amatör İşler Müdürlüğü,İl Tertip Komitesinin almış olduğu kararı onaylamış olup,2020-2021 Futbol Sezonunda 1.Amatör Küme'ye yükselen kulüplerimiz aşağıda belirtilmiştir”


Karar göre Merkez, Marmara ve Körfez gruplarından aşağıdaki takımlar 1.Amatör Küme'ye yükseldi


Merkez A Grubu- Esnafspor,Köylüköyüspor


Merkez B Grubu- Ergamaspor,Ovaköyspor,Balıkesir Yıldızspor


Merkez C Grubu- Osmaniyespor,Karaman 1071 Spor,Pınarspor


Körfez Grubu- Cennet Ayağıspor,Körfez Aslanlarıspor


Marmara A Grubu- Kızıksaspor,Gönen Üzümlüspor


Marmara B Grubu- Avşaspor,Edincikspor,Musakçaspor

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