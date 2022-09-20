Balıkesir'de 3 bin 773 okul servis aracı denetlendi

Balıkesir'de jandarma trafik timleri son bir haftada şehir genelinde 3 bin 773 okul servis aracını denetledi. Ayrıca jandarma trafik ekipleri, şehiriçi yolcu taşıyan araçları ve sürücülerini de denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması dikkate alınarak, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında “Okul Servis Araçlarına” yönelik özel denetim faaliyeti icra etti. Okul servis araçları denetimi sonucunda; 3 bin 773 servis aracı kontrol edilerek, sürücülere yerinde trafik eğitimi verildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda şehiriçi yolcu taşıyan araç sürücülerini, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazası sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Şehiriçi Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülere Yönelik Özel Trafik Denetim" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetimler sonucunda 745 araç kontrol edilerek, sürücülere yerinde trafik eğitimi verildi.