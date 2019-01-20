Balıkesir'de 3 ilçe 3 hilal

Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edremit İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısından sonra Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen seçim startını verdi. Basın toplantısına MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli, Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Halil Görmen, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, Ülkü Ocakları Edremit İlçe Başkanı Saim Gürkan Çetin, AK Edremit İlçe Teşkilatı, gençlik ve kadın kolları başkan ve yöneticileri, AK Partili ve MHP'liler katıldı.

MHP İl Başkanı Orhan Dereli, “Cumhur İttifakı, ülkemizin bekası için, Türkiye'nin geleceği için mecburdu. Dışarıdaki şer odaklarına karşı yapılmış bir ittifaktır. Bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Edremit'te de adayımız Avukat Tuncay Kılıç'tır. AK Parti ile omuz omuza çalışarak üç hilali dalgalandıracağız. MHP'nin üç ilçesi vardır. Bir hilal Edremit, bir hilal Balya, bir hilal de Ayvalık'tır. İnşallah bu başarıyı sağlayacağız. Büyükşehirde de Yücel Yılmaz'ı destekliyoruz. Genel başkanımız bize kimi gösteriyorsa onun yanındayız. 7/24 çalışacağız. Seçim çalışma büromuzu da Edremit ilçesinde kuracağız. Ben hep Edremit ve civarında bulunacağım. Çalışmalara bizzat katılacağım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Parti binasında büyük bir sevgi seli ile karşılanan ve konuşması sık sık alkışlarla kesilen Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, ittifak adayı olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti. Başkanlık makam kapısını eskiden olduğu gibi yine söküp atacağını vurgulayan Kılıç, “Halkımız ile aramıza kimse giremez. Cenab-ı Allah, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyor. Büyük liderlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli birlik yaptılar ve rahmet bulduk. Bizim geçmişte 5 bin tane ülkücü şehidimiz var. İstiklal Savaşı'ndan sonra biz bu toprakları kanla suladık. Tekrar düşman ayağı bastırmayacağız. Cumhurbaşkanımızla, AK Parti ile beraber olacağız. Teröristlerle, vatan hainleriyle bizim işimiz olmaz. Yolumuz ülkü yolu, yolumuz büyük yüce Türk devletinin yoludur. Cumhur İttifakı tarafından Balıkesir'de üç ilçe MHP'ye bırakıldı. Edremit, Balya ve Ayvalık MHP'ye, 17 ilçe de AK Parti'ye bırakıldı. Üç ilçede AK Partililer bizleri destekleyecekler. Diğer 17 ilçede de MHP'liler AK Partili adayları destekleyecekler. Yani bu bir gönül seferberliği, gönül birliğidir. Bu harekete hiçbir zaman zeval gelmeyecek inşallah. Bizim bu harekete karşı genel başkanımızın tavrı nettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmaması için mücadelelerini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'ye biz de buradan canla başla, yürekle destek olacağız, dua edeceğiz. Cumhur İttifakı için çalışacağız. Diğer tüm partililerden olan vatanını, bayrağını, ezanını, milletini sevenlerin bize oy vereceklerini göreceksiniz. Çünkü bizler hep dua aldık. Sokaklardaki köpeklere bile sahip çıkıp hayır duaları aldık. Başkanlık makamındaki kapı yine sökülecek. Aramıza kapılar giremeyecek. Allah yardımcımız olsun. Hayır dualarınızı esirgemeyin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından basın toplantısına katılanlar Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.