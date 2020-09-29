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Balıkesir'de 3 silah yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları silah uygulamalarında 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 67 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları silah uygulamalarında 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 67 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda il merkezinde 1 adet Zoraki marka 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve buna ait 43 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet Walter marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 1 adet Glock marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek olmak üzere toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı diye tabir edilen tabanca, 67 adet fişek ele geçirildi.

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