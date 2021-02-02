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Balıkesir'de 30 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 3 günde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 30 aranan şahıs ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 3 günde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 30 aranan şahıs ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye,


Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 29-30-31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarında; 30 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanırken, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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