Balıkesir'de 30 gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, narkotik polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 28.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alındı. Adliye sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 28.06.2021 tarihinde Edremit, Bandırma ve Gönen ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 7,65 gram bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 30,81 gram metamfetamin, 21 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.