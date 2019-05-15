Balıkesir'de 31 adet tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 adet heykel, 1 adet heykel başı, 25 sikke ve 1 adet kolye takımı olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. adlı şahıs gözaltına alındı.