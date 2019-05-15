İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de 31 adet tarihi eser ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 31 adet tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 adet heykel, 1 adet heykel başı, 25 sikke ve 1 adet kolye takımı olmak üzere 31 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. adlı şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.