Balıkesir'de 317 EBA destek merkezi açıldı

Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve İnternet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için Balıkesir'de 317 EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

EBA Destek Noktaları lansman toplantısı, Altıeylül ilçesi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan EBA Destek Noktasında; İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“ EBA noktalarında risk olmayacak"

Tıpkı okullarda olduğu gibi bu EBE noktalarda da hijyen şartları sağlanacak. Önce öğrencilerin sağlığı, öğretmenlerin sağlığı konusunda önlemler alınacak. EBA Destek Noktalarında temas edilen alanlar kullanım öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek ve en az bir görevli personel burada görev alacak. Görev yapan personelde siperlik, eldiven, iş önlüğü olacak ve öğrencilere maske ile kulaklık verilecek. Mesafe kuralları gereği belirli sayıda öğrencinin aynı anda destek noktalarından faydalanması sağlanacak. Temizlik ve hijyen için de personel görevlendirmesi yapılacak.

Müdür Yıldız, “EBA destek noktaları hayırlı uğurlu olsun"

Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, EBA destek noktaları büyük bir ihtiyacı karşılayacak. "EBA Destek noktalarının yerleri www.uzaktanegitim.meb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilecek. EBA Destek Noktalarına nasıl ulaşılabileceği yol tarifiyle birlikte buradan öğrenilebilecek, isteyenler okullardaki idarecilerimizden de yer konusunda yardım alabilecek. İstenirse internet üzerinden istenirse de okullarımız üzerinden EBA Destek Noktalarının yerleri öğrenebilecekler. EBA Destek Noktalarının ihtiyacı olan tüm öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünce uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 317 EBA Destek Noktası kuruldu. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, EBA Destek Noktaları Tanıtım Programındaki konuşmasında: “Bakanlığımız tarafından, eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerimizin EBA'ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanlarının oluşturulması talimatı verilmiştir. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimiz genelinde 20, ilçelerimizde 317 adet EBA Destek Noktası oluşturduk. Bu noktalardan birisi olan Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki EBA Destek noktasının açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. EBA Destek Noktalarının öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.