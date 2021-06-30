Balıkesir'de 34 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde 29.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 10 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 29.06.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 1 şahıs adli kontrol kararı ile 1 şahıs savcılıkça, diğer 14 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 14,80 gram metamfetamin, 16,74 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza hap ve 8 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.