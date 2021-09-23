Balıkesir'de 35 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 35 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet kurusıkı tabanca ve silahlara 4 adet ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, İvrindi, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 21 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı. 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.